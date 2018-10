Første forsøk ble stoppet av vind. I dag kom fiskeriministeren seg endelig ombord på havmerden. Og han er imponert

Havbruk

Fiskeriminister Harald T. Nesvik er i dag i Froan og ombord for å ta SalMars og verdens første oppdrettsanlegg til havs nærmere i øyesyn. Første forsøk ble stoppet av kraftig vind, men i dag lå forholdene til rette for at ministeren kunne få lære mer om havmerden og teknologien som SalMar satser på.

- Dette er et svært offshoreanlegg som skal dra oss inn i framtida knytta til én måte å drive oppdrett på. Her kan man ha opptil 1,6 millioner fisk i anlegget samtidig. Man flytter det ut der det er gode strømforhold, der det er gode biologiske rammer for å drive med oppdrett. Så dette et av anleggene som fått utviklignskonsesjon for å utvikle seg og teste alternative måter å drive oppdrett på, forklarer Nesvik i et videointervju som Fiskeri- og Næringsdepartementet har publisert i forbindelse med besøket.

Eksklusivt intervju: Slik tror Gustav Witzøe fremtidens oppdrett blir Bli med ut til giganten som rommer 71 Pirbad og fire Tryggvason-statuer Salmar tror fremtiden for bærekraftig vekst i oppdrettsbransjen er å flytte fra fjord til hav, og en helt ny regulering.

Under besøket har ministeren fått høre at havmerd-anlegget ikke har hatt noen tilfeller av lusebehandling. Det imponerer statsråden.

- Det er smått imponerenede. For det er klart at lusesituasjonen er ett et av problemområdene som vi er nødt å finne en løsning på. Da kan dette være én av løsningene. Men det er også viktig at vi ikke låser oss fast til til en løsning, men vi tenker alternativt. Nettopp slik som tanken bak utviklingskonsesjonene var, å prøve ulike innovasjonsløsninger, der er ulike aktører får teste ulike teknologier. Dette viser at vi lykkes i mye av tankesettet som ligger bak, sier Nesvik.

Fiskeriministeren er sikker på at flere aktører vil komme etter å plassere laksen lenger ut til sjøs. På spørsmål om han nå tror det blir flere slike havmerder langs hele kysten, så svarer han at det vil være opp til næringsaktørene å finne ut av hva som lønner seg, men at han er overbevist om at det blir mer oppdrett lenger ut fordi det har med lus og kontroll over situasjonen å gjøre.

- Det jeg applauderer er at vi har mange som ønsker å satse på ulike teknologier, og det er det som kommer til å bringe Norge videre på dette feltet. Dette anlegget er et av de første som kommer virkelig i sving. Dette har vært operativt et år, de skal slakte første generasjonen sin. Det blir interessant å se hvorvidt de kommer til å satse på enda flere og hvorvidt andre kommer vil ta etter å dra lakseoppdrett lenger ut. Jeg har tro på at det vil skje. Men, det eneste vi vet om framtida er at den ikke blir som vi tror, sier Nesvik.

Fiskeriministeren uttrykker til departementet at han er glad for endelig å få besøke havmerden.

- Vinden spilte oss bokstavelig et puss forrige gang. Nå kom vi oss ut. Jeg er veldig glad for at jeg med med selvsyn får se hva som er her. Det er viktig at vi kommer oss rundt for å lære hva som finnes ute i det fantastiske landet vårt i denne fantastiske sjømatnæringa. Jeg lærer noe hver dag, og dette er nok en arena der jeg har lært mye på, sier Nesvik.