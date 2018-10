SalMar fortsatt ikke godkjent i Kina. Men nå har Mattilsynet fått brev fra Kina

Havbruk

I sommer ble Kinas restriksjoner mot Troms, Nordland og Sør-Trøndelag opphevet. Tre slakteri er likevel stadig utestent fra det kinesiske markedet.

– Det ser ut til at vi er nødt til å sende ut mer informasjon, sier Harald Misje, seniorrådgiver i Mattilsynet, til iLaks.

Salmar, Lerøy Aurora og Nordlaks har alle slakteri som ikke er på lista over godkjente produsenter, til tross for oppheving av rstriksjonene. Den fullstendiga lista er offentlig tilgjengelig på kinesiske myndigheter sine nettsider.

– Det siste er at vi har mottatt et brev kinesiske myndigheter, GACC*, og det er til oversettelse nå. Det kan se ut til å være et spørreskjema som krever mer informasjon fra virksomhetene og Mattilsynet. Det vet vi likevel ikke helt sikkert før det er oversatt, sier Misje.

Byråkratiske endringer i Kina



Den 21. august skrev iLaks at det fortsatt gjenstår ei oppdatering av lista over godkjente produsenter. Lista har ikke blitt oppdatert siden oktober 2017. Ti dager senere var det ingen Kina-framgang for Nordlaks, men kommersiell direktør i Nordlaks, Merete Nygaard Kristiansen, håpet på ei snarlig løsning.

En drøy måned har gått.

– Prosessen har gått veldig tregt. Det tar lang tid, men mye av det skyldes at det har vært omfattande endringer i det kinesiske byråkratiet, sier Misje

Optimistiske



Gjennom hele prosessen har både Nordlaks, Mattilsynet, og Norges Sjømatråd ved fiskeriutsending i Kina, Victoria Braathen, vært optimistiske.

– Jeg tror det er snakk om tid. Det er omfattende dokumentasjon som er sendt over og de har vært på inspeksjoner. Det ser ut til at vi må sende over mer dokumentasjon. Jeg tror vi får løst det, sier Misje.

– Både ambassaden i Beijing, Nærings- og fiskeridepartementet, og vi har jobbet hardt for å få markedsadgang for både fylkene og de tre verksemdene, legger han til.