Laksekjempen banket forhåndstipsene

Havbruk

Analytikerne lar seg imponere av Marine Harvests resultater i tredje kvartal.

Mandag morgen presenterte storoppdretteren sin kvartalsvise trading oppdatering. Her fremgår det at selskapet dro i land 204 millioner euro i operasjonelt driftsresultat, vesentlig mer enn forhåndstipsene på 184 millioner euro, som iLaks rapporterte i går.

«MHG rapporterte en Q3 EBIT på 204 millioner euro i sin trading oppdatering i morges. Det er ni prosent over våre estimater og 11 prosent over konsensus,» skriver Pareto-analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i et analysenotat før børsåpning mandag.

Høyere slaktevolum



Kjølås Johannessen peker på høyere enn forventede marginer fra norske, chilenske og canadiske divisjoner, kombinert med noe høyere slaktevolum, som hovedårsakene til de overraskende gode resultatene.

«Vi gjør marginale positive endringer etter rapporten, men gjentar vårt kursmål på 190 kroner og Hold-anbefaling.»

Også Sparebank1 Markets’ lakseanalytiker Tore A. Tønseth lar seg positivt overraske over dagens rapport fra Marine Harvest.

Gode marginer



«MHG høstet 110kt i kvartalet, 2% mer enn forventet, noe som resulterte i en all-inclusive EBIT/kg på EUR 1,85, 5-9% over SB1M/konsensus. Kvartalet drives av gode marginer i mange av MHGs virksomheter og høyere enn forventet innhøsting i Norge (+ 7%). MHGs kontraktsportefølje hadde trolig også en positiv effekt i kvartalet med relativt lave laksepriser (54 kroner/kg),» skriver Tønseth i en epost sendt ut til Sparebank1 Markets’ investorkunder.

«Med 110kt slakt dette kvartalet, finner vi det sannsynlig at MHG vil nå sin 380kt volumguiding for 2018,» legger han til.

«Vi regner med å løfte vår 2018 EPS (resultat per aksje – red. anm.) med rundt 2% etter denne rapporten, og tror at aksjen vil reagere positivt på denne rapporten (+ 2-3% relativt til markedet)», spår Tønseth.