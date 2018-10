Veterinærer kritiserer oppdrettsnæringa for å bruke ordet «svinn»

Havbruk

I august skrev iLaks at 30 millioner matfisk var rapportert død så langt i 2018. Veterinærinstituttet, Kristine Gismervik, sier til NRK at det har stor betydning at det brukes ord som får fram at det er snakk om levende individer som dør. Hun liker ikke begrepet «svinn».

– Ordet svinn får jo dette til å høres ut som en vare som bare forsvinner. Det er et ord som sier at det ikke er så farlig, at vi må regne med litt svinn, sier Gismervik.

Ekspertrådgiver hos Pharmaq Analytiq, Trygve Poppe, er enig med Gismervik.

– Vi har snakker om «svinn» i næringa – men sannheten er jo at det er dødelighet, det ultimate tegnet på mistrivsel, sier Poppe.

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, sier til statskanalen at oppdrettsnæringa tar fiskevelferd på «det dypeste alvor». Han mener begrepet «svinn» er brukt i lang tid, og at de fleste vet hva det betyr.

– Det er ikke ordkløveri som avgjør om standarden på fiskevelferd, men den faktiske innsatsen om settes inn for å styrke fiskevelferden, sier Eriksson.