Havbruk

Finansdirektør Trond Tuvstein i SalMar har varslet at han vil slutte i jobben han har hatt i SalMar siden januar 2012. Det forteller selskapet på sine nettsider.

- SalMar beklager Tuvsteins avgjørelse og vil snarest starte prosessen for å finne hans etterfølger. Tuvstein fortsetter i selskapet ut juni 2019. SalMar takker Tuvstein for hans innsats og verdifulle bidrag som del av konsernledelsen i over sju år, sier konsernsjef Olav Andreas Ervik til nettsidene.