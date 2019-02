Mowi gir kvartalsutbytte på 2,60 kroner per aksje

Havbruk

Mowi (tidligere Marine Harvest) hadde et operasjonelt driftsresultat på 213 millioner euro i fjerde kvartal 2018 og har lagt bak seg sitt nest beste år noensinne. Selskapet skal kutte kostnadene med 30 millioner euro i år.

Driftsresultatet økte fra 181 millioner euro i samme kvartal i 2017. Totalt i 2018 oppnådde Mowi et operasjonelt driftsresultat på 753 millioner euro. Det er det nest beste året noensinne for konsernet, skriver Intrafish.

Omsetning var på 1.074 millioner euro i kvartalet og 3.815 millioner euro totalt i 2018. Omsetningen for 2018 er den høyeste for konsernet til dags dato.

– Med bakgrunn i et godt resultat, gode markedsutsikter og en solid finansiell posisjon har Mowi-styret besluttet et kvartalsutbytte på 2,60 kroner per aksje, skriver selskapet i kvartalspresentasjonen onsdag.

Allerede 17. januar presenterte Mowi hovedtallene for fjerde kvartal. De var marginalt under det analytikerne ventet på forhånd.

– 2018 var et veldig godt år for Mowi. Sterk etterspørsel etter laks og høye priser i alle markeder resulterte i god inntjening for selskapet. Jeg er stolt av den innsatsen de ansatte har lagt ned for å produsere sunn og god mat til forbrukere over hele verden, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog.

Selskapet har gjennomført kostnadskutt på 61 millioner euro i 2018. Nå skal nye 30 millioner euro kuttes på kostnadssiden.

– Jeg ønsker også å rose mine kolleger for måten de har kuttet kostnader på 61 millioner euro i 2018. I år fortsetter vi med et nytt global kostnadsforbedringsprogram med mål om å spare ytterligere 30 millioner euro, sier Aarskog.

Totalt slaktevolum i fjerde kvartal i fjor var 105.783 tonn, ned fra 112.628 tonn samme kvartal året før. Forventet slaktevolum for 2019 er på 430.000 tonn.

Mowi Norway oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på 2,44 euro (NOK 23,8) i fjerde kvartal, en økning fra 1,77 euro per kg året før. Mowi Scotland og Mowi Canada oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på henholdsvis 2,32 euro og 1,42 euro mot 1,19 euro og 0,98 euro samme kvartal i 2017. Mowi Chile oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på 1,25 euro i kvartalet mot 1,03 euro året før.

Mowi Feed fikk et operasjonelt driftsresultat på 5,8 millioner euro i fjerde kvartal mot -2,8 millioner euro året før. Consumer Products rapporterte et operasjonelt driftsresultat på 38,0 millioner euro, en økning fra 29,1 millioner euro i fjerde kvartal 2017.

Nøkkeltall Mowi (tall i millioner euro)