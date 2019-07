Gåsø går for verdens største, bekrefter kontrakten

Havbruk

Frøy Rederi har bestilt det som skal bli verdens største brønnbåt. Båten skal få plass til hele 7.500 kubikkmeter vann i tankene og blir dermed litt større enn det som i dag regnes som verdens største, nemlig "Ronja Storm".

Daglig leder Helge Gåsø i Frøya-selskapet bekrefter bestillinga i en tekstmelding til bransjenettstedet ilaks.no.

– Har plassert kontrakt på det som blir verdens største brønnbåt ved Sefine Shipyard i Tyrkia, skriver Gåsø i en SMS til iLaks.

Ifølge nettstedet blir nybåten 83,2 meter lang og 30,9 meter bred. «Ronja Storm» er lengre med sine 116 meter, men «bare» 23 meter bred.

