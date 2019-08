Kraftig verdivekst for eksporten av laks

Havbruk

Norge har eksportert 90.700 tonn laks for 5,8 milliarder kroner i juli. Det er en volumøkning på fire prosent og en verdiøkning på 11 prosent eller 584 millioner kroner fra juli i fjor, opplyser Norges sjømatråd.

Hittil i år har Norge eksportert 595.000 tonn laks for 40,3 milliarder kroner. Volumet har økt med 4 prosent, mens verdien økte med 7 prosent eller 2,5 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks i juli måned var 59,55 kroner per kilo mot 56,38 kroner i juli i fjor. Polen, Frankrike og Danmark var de største markedene for laks i juli.

- Etterspørselen etter laks fortsetter å øke. Størst vekst har det vært i eksporten til Asia. Dette er hovedsakelig drevet fram av en bedret markedsadgang til det kinesiske markedet. Det har ført til at norske eksportører har vært i bedre stand til å utnytte potensialet som er i dette markedet, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Norge har totalt eksportert 164.00 tonn sjømat til en verdi av 7,8 milliarder kroner i juli. Det er en volumnedgang på 6 prosent og en verdivekst på 11 prosent eller 768 millioner kroner målt mot samme periode i fjor.

Jubler for jubelmåned

En av de som har merket seg den store veksten, er næringspolitisk talskvinne i Høyre, Linda Hofstad Helleland.

- Fortsatt hevder Trøndelag seg i toppen av antall ansatte i sjømatnæringen. Vi skal skal fortsette å vokse og legge til rette for mange nye arbeidsplasser i hele næringskjeden i årene som kommer, sier Hofstad Helleland.

Hun viser til at antall ansatte i Trøndelag innen «fiske, fangst og akvakultur» samt «bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr» i følge SSB er hele 3.678

- Kanskje den viktigste næringen

Hofstad Helleland mener sjømat er den eneste næringen som kan konkurrere med oljen.

- Vi vet at oljeinntektene vil avta, og da må vi sørge for å ha andre ben å stå på. Sjømat er kanskje den viktigste næringen som vi skal leve av etter oljen.

Hun påpeker at man må stå opp for sjømatnæringen hver eneste dag.

- På Stortinget ser vi at partier på norsk venstreside forsøker å begrense, innskrenke, og i verste fall legge ned store deler av næringen. Det er alvorlig. Tiltak som krav om lukkede anlegg, tidsbegrensning av oppdrettsanlegg, og grunnrentebeskatning vil ha svært negative konsekvenser for spesielt oppdrettsnæringen.

- Når vi eksporterer for større verdier, gir det grunnlag for enda flere arbeidsplasser. Det er utelukkende positivt. Høyre står på lag med de som vil skape mer, og med sjømatnæringen mot en venstreside som setter både verdiskaping og arbeidsplasser i fare med sine forslag til reguleringer, uttaler næringspolitisk talskvinne i Høyre, Linda Hofstad Helleland.