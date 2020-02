Avslører de nye trafikklys-fargene tirsdag

Havbruk

Tirsdag 4. februar presenterer den nye fiskeri- og sjømatministeren, Geir-Inge Sivertsen (H), hvilke farger de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Mange i havbruksbransjen og mange lokalsamfunn venter spent på hvilken farge trafikklyset lyser på sitt område.

– Dette er en stor og viktig avgjørelse som har betydning for verdiskaping og arbeidsplasser, men også for villaksen, sier fiskeri- og sjømatministeren i en pressemelding før trafikklysene for 2020 presenteres.

Det såkalte trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringa. Landet er delt inn 13 produksjonsområder som fargelegges annethvert år. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de må redusere produksjonen.

I 2017 skrudde regjeringa på det lenge varslede trafikklys-systemet som skal indikere hvilke produksjonsområder langs kysten som får øke lakseproduksjonen, og hvilke som må vente eller også stå i fare for å redusere. Åtte områder fikk i 2017 grønt lys og kunne da forvente tillatelse til produksjonsøkning. Hitra og Frøya, sammen med resten av Sør-Trøndelag og Nordmøre (produksjonsområde 6), havnet den gang i gul sone. Det betød i praksis at det ikke var noen endringer sammenlignet med det som var produksjonsvolumet i 2017.