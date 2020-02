Tor-Agnar og sønnen Arne Julian har fisket ei solid årslønn på under to uker

Havbruk

Eventyrlig fiske, kan man vel kalle det far og sønn Jobotn fra Tranvikan på Hitra har opplevd på Lofotfiske den siste tida. Lofotposten fortalte i dag at pappa Tor-Agnar og lærling Arne Julian kan ta ferie fra nå og resten av året om de vil. De to har nemlig fisket for nesten 1,5 millioner kroner.