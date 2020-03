Stanser stort, nasjonalt jubileum med 300 gjester

Havbruk

I mai skulle det ha vært et stort nasjonalt jubileum i Hitrahallen med 300 gjester, men koronaviruset har satt en stopper for det.

- Vi er svært lei oss for at vi ikke kan arrangere dette som planlagt. Vi vil komme sterkere tilbake, sier Ole Laurits Haugen, ordfører i Hitra kommune i en pressemelding.

I vår er det 50 år siden den første oppdrettslaksen, med kommersiell produksjon, ble satt i sjøen. Etter planen skulle ordfører i Hitra kommune sammen med Sjømat Norge, Kystmuseet, Fiskeri- og kystdepartementet og Kystmuseet Ægir i Trøndelag arrangere det nasjonale havbruksjubileet 28. mai.

- Selv om dette er over to måneder til, har vi valgt å utsette det hele. Det sier seg selv at situasjonen rundt epidemien gjør at vi alle nå må konsentrere oss om langt viktigere ting.

På ubestemt tid

Arrangementet blir nå utsatt på ubestemt tid.

- Vi forventet over 300 gjester i det som skulle være et verdig jubileum for en svært viktig næring. Vi ønsket å markere det hele med en jubileumsforestilling der vi hedret pionerene som har gjort så mye for denne næringen, sier Haugen.

50 år etter

Den første laksen, med kommersiell suksess, ble satt i sjøen i Laksåvikan på Hitra 28. mai 1970. Jubileet skulle være nøyaktig 50 år etter i Hitrahallen.

- Nå ble det ikke som planlagt, men vi lover å komme sterkere tilbake. Havbruk er så viktig for kysten og for Norge. De som pantsatte hus, hadde klokketro og ofret svært mye for å bryte vei for denne næringen. De fortjener heder og ære. På et eller annet tidspunkt skal vi markere dette, sier Haugen.

- Situasjonen som vi nå er, viser jo også hvor viktig det er å ha trygge arbeidsplasser som kan produsere sunn mat. Nå får vi konsentrere oss om det og å samtidig gjøre det myndighetene ber oss om. Så blir det jubileum på et senere tidspunkt.