Vurderer digital Nor-Fishing

Havbruk

Det er klart etter den norske regjering besluttet å forlenge forbudet mot arrangementer som samler mer enn 500 personer frem til 1. september.

Utsettes ikke til 2021

Det har vært vurdert å utsette årets messe til mai 2021, men tilbakemeldingene fra utstillerne viser at det ikke er aktuelt for et stort antall av utstillerne.

I tillegg vil det kollidere tidsmessig med mange andre messer nasjonalt og internasjonalt. Messen vil derfor ikke bli utsatt til neste år.

Digital variant av messen

Nor-Fishing ser nå på muligheter for en digital variant av Nor-Fishing 2020. Det er allerede bestemt at studentdagen blir gjennomført som et webinar.

- Kanskje er det også andre deler av årets messe vi kan gjennomføre digitalt, uttaler Nor-Fishing.