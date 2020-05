Setter ut den første fisken nå i vår. Målet er å lage høykvalitetstorsk

Havbruk

ScaleAQ signerte nylig siste del av en leveranse til Norcod. Utstyret skal leveres til lokalitet Jamnungen ved Dyrøya, en av tre lokaliteter fra Norcod på Frøya.

Leveransen består blant annet av fôrflåte, merder, nøter, fortøyning, kameraer, undervannslys, programvare og fôringsanlegg.

ScaleAQ ScaleAQ produserer og leverer digital teknologi, prosjektering, infrastruktur og tjenester til ppdrettskunder i mer enn 40 land, gjennom 900 ansatte fra sine 27 kontorer.

- Vi er glade for tilliten Norcod viser oss, sier Geir Erik Bogø, regionsjef-midt ScaleAQ i en pressemelding.

- Det å bli valgt av Norcod viser at den brede kompetansen innen alle områder for havbruk og nær komplett produktportefølje er noe som er etterspurt i markedet, legger han til.

Setter ut fisk

Norcod setter ut den første fisken nå på vårparten på nordsiden av Frøya.

- Det er en økning i etterspørselen av fersk torsk, samtidig er villfiskpopulasjonen under press og kvoter for fangst av vill torsk reduseres dramatisk. Dette gjør at forholdene ligger til rette for oss til å kunne produsere høykvalitetstorsk på en bærekraftig måte, sier Tsjipke Deuzeman i Norcod.

Her ute er snittalderen kun 27 år. Og de har mer enn nok å henge fingrene i Med 160 000 laks i hver not er det nok å henge fingrene i for sjefen Tom Andrè og de andre på det unge arbeidslaget her ute på Valøyan.

Om Norcod

Norcod er et resultat av et omfattende evalueringsprosjekt som har pågått de siste årene, hvor det ble sett på mulighetene for å gjøre en industriell satsing på torsk igjen.

Konklusjonen med prosjektet var at forutsetningene aldri kunne ha vært bedre med tanke på hovedfaktorene basert på genetikk, kvalitet og marked.

Norcod sikter på å bli verdensledende produsent av oppdrettet torsk, og skal følge de høyeste bærekraftstandarder.