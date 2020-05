Regjeringen vil ha produksjonsavgift på laks

Havbruk

Regjeringen foreslår å innføre en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret i statsbudsjettet for 2021. Inntektene fra avgiften skal fordeles til havbrukskommunene og -fylkeskommunene. Samtidig endres fordelingen av inntektene fra salg av nye tillatelser.

Avgiften settes til 40 øre per kg produsert fisk. Det vil gi om lag 500 millioner kroner årlig i økte inntekter til kommunesektoren fra og med 2022. Det foreslås ingen overskuddsbasert grunnrenteskatt.

- Naturlig at en del av avkastningen tilfaller fellesskapet

– Havbruksnæringen er en stor og viktig næring for Norge som bidrar med betydelig verdiskaping og sysselsetting langs kysten, og regjeringen vil legge til rette med gode og forutsigbare rammevilkår. Samtidig er Norge et av de få stedene i verden hvor klima- og naturforholdene legger til rette for effektiv oppdrett av laks i sjøen. Derfor er det naturlig at en del av avkastningen tilfaller fellesskapet gjennom en produksjonsavgift, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Regjeringen foreslår at produksjonsavgiften erstatter deler av kommunenes andel av salgsinntektene fra nye tillatelser, som de siden 2017 har fått gjennom Havbruksfondet. Regjeringen legger opp til at havbrukskommunene og -fylkeskommunene i tillegg skal tilføres 25 prosent av inntektene fra fremtidige salgs- og auksjonsinntekter fra havbrukstillatelser. Fra årets kapasitetsjustering foreslår regjeringen at kommunesektoren tilføres én milliard kroner i hvert av årene 2020 og 2021 gjennom Havbruksfondet.

- En seier

Ole L. Haugen, Hitra-ordfører og styrelder i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) er godt fornøyd.

– Dette er en seier ikke bare for fjord- og kystkommunene, men for demokratiet, distriktene og norsk innenlands verdiskaping, sier Haugen.

Også bransjeorganisasjonen Sjømat Norge er stort sett fornøyd med forslaget om 40 øre kiloen i produksjonsavgift, selv om det var marginalt høyere enn dere forslag, skriver Intrafish.

- Mer stabil og forutsigbar produksjonsavgift

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) uttaler i dag:

– Vi er opptatt av at kommunene som bidrar til å legge til rette for havbruk får en andel av havbruksinntektene. Nå får de en mer stabil og forutsigbar produksjonsavgift, i tillegg til en andel av fremtidige auksjonsinntekter. Dette forslaget balanserer hensynet til næringen og inntekter til havbrukskommunene.