- Det brer seg et opprør blant kystkommunene

Havbruk

Gruppelederne Tom Skare fra Hitra og Olaf Reppe fra Frøya har hatt tett kontakt med stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad i Fremskrittspartiet. Bjørnstad sitter i Finanskomiteen på Stortinget. De er enige om å jobbe for å få endret regjeringens forslag til endring av Havbruksfondet. Her foreslår regjeringen å senke kommunenes andel fra 80 prosent til 25 prosent fra Havbruksfondets fordeling, samtidig som de innfører en produksjonsavgift på 40 øre per kilo laks som slaktes.