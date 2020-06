Nokså tilfreds, men håper på enda flere forbedringer

Havbruk

Som varslet i går, har forhandlingene mellom regjeringspartiene og Frp sørget for å endre fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet. Nå vil havbrukskommuner som Hitra og Frøya få en vesentlig større andel av inntektene enn det som regjeringsforslaget opprinnelig la opp til. Forslaget møtte da også særs krass kritikk fra ulike politiske hold, også her lokalt da Hitra og Frøya lå an til å bli blant de største taperne av flere titall millioner kroner.