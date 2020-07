Åkerblå vokser seg enda større

Havbruk

Åkerblå Group AS på Sistranda kjøper 100 prosent av aksjene i Skandinavisk Naturovervåkning AS og Ferskvannsbiologen AS, og de to oppkjøpte selskapene fusjoneres og fortsetter som en ny selvstendig enhet innenfor Åkerblå Group.

Det forteller selskapet i en pressemelding fredag.

"Målet er å utvikle enda bedre tjenester gjennom å styrke kompetansemiljøet og satsningen på FoU (forskning og utvikling, red.anm.), samt trappe opp forskning innenfor fagområdene anadrom laksefisk og innlandsfisk. Med kompetanse fra Ferskvannsbiologen AS og Skandinavisk Naturovervåkning AS vil oppkjøpet også bidra til å styrke eksisterende fagfelt i Åkerblå innenfor områdene miljø, fiskehelse og tekniske tjenester," skriver selskapet.

Sammen driver Skandinavisk Naturovervåkning AS og Ferskvannsbiologen AS forvaltningsrettet overvåking, rådgivning og forskning innenfor fagområdene innlandsfisk og laksefisk, og har hovedkontorer henholdsvis i Trondheim og Lødingen. Firmaenes oppgaver er å levere tjenester til kraftbransjen, oppdrettsbransjen, miljømyndigheter, mattilsynet samt forvaltningsaktører og rettighetshavere.

Åkerblå AS har ca. 140 ansatte fordelt på 15 avdelingskontorer langs store deler av norskekysten. I tillegg eier selskapet laboratorium i Trondheim, FoMAS AS, Marin Helse AS og er deleier i Møreforskning AS. Åkerblå Group har hovedkontor på Frøya.

- Åkerblå har sett på Ferskvannsbiologen AS og Skandinavisk Naturovervåkning AS som solide og spennende aktører, som vi mener kan utvikle Åkerblå inn i fremtiden. Vi er særlig opptatt av evnene Skandinavisk Naturovervåkning og Ferskvannsbiologen har til å utvikle systemer og løsninger innenfor sine fagfelt. Dette skal vi i felleskap jobbe sammen om, og det vil resultere i kunnskapsheving blant ansatte og næringene, sier adm.direktør i Åkerblå Group, Roger Sørensen.

- Det fusjonerte selskapet Skandinavisk Naturovervåkning/Ferskvannsbiologen og Åkerblå har en spennende framtid sammen, sier de tre tidligere eierne Rita Strand, Anders Lamberg og Øyvind Kanstad Hanssen i pressemeldingen.

Åkerblå Group er eid av selskapets ledelse og sjømatinvestoren Broodstock Capital som har Ferd som største eier.