Havbruk

Det var 3. desember at SalMar oppdaget hendelsen ved lokaliteten Trettevika utenfor Senja, etter noen dager med uvær. En fôrspreder typen Loke fra Norseaqua hadde snudd seg opp ned. Toppen av sprederen var borte, og stanga under toppen hadde skadet not og luseskjørt. Flengen i nota var på rundt 1 meter, og rømmingen ble anslått til begrenset, ifølge dokumenter IntraFish har fått innsyn i.