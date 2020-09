Havbruk

Norcod AS er på plass utenfor Sørdyrøya med nytt oppdrettsanlegg. Nordcod er en av to torskeoppdrettere på landsbasis. Lokalitet Jamnungen ligger en 5 minutts båttur unna Sørdyrøykaia ved Ørnli Slipp. Her blir lokalavisa møtt av en entusiastisk og ivrig driftsgjeng.