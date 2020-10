Dette tenker laksefabrikkene om nye korona-regler for arbeidsreisende

Havbruk

Flere riksdekkende medier mener i dag å vite at det vil komme nye og strengere korona-regler for arbeidsreisende som kommer til Norge. Før regjeringens pressekonferanse klokka 16, der det er ventet nye, nasjonale koronatiltak, foreslår Folkehelseinstituttet (FHI) at regjeringen fra inneværende uke innfører strengere regler på en rekke områder. FHI peker blant annet på utenlandske på periodisk arbeidsopphold som et utfordrende område.