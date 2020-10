NTNU og SalMar Ocean AS inngår samarbeid

Havbruk

NTNU og SalMar Ocean AS inngår en samarbeidsavtale der formålet er å videreutvikle et globalt ledende miljø for havbruk til havs.

Samarbeidet skal sikre økonomisk, miljømessig bærekraft og fiskevelferd for oppdrett i mer eksponerte områder, skriver NTNU og SalMar Ocean AS i en pressemelding.

- Samarbeidsavtalen forsterker og utvider et allerede etablert samarbeid mellom partene. NTNU har de tre siste årene bidratt til realiseringen av Ocean Farm 1-prosjektet og gjennomføringen av Ocean Farm Teknologiprogram 1. SalMar Ocean AS viderefører Ocean Farm Teknologiprogram i et nytt program, og knytter seg med dette tettere mot NTNU, heter det i pressemeldinga.

- Salmar Ocean AS har som mål å bli en ledende operatør for havbasert oppdrett gjennom å perfeksjonere teknisk og operativ kompetanse, design og systemløsninger for bærekraftig, havbasert fiskeoppdrett. NTNU vil bidra til kunnskapsutvikling innen miljø, bærekraft, fiskevelferd, biologi, effektiv drift, samt utvikling av teknologi og utstyr i samarbeid med leverandører fra industrien, skriver partene.

Gjennom samarbeidsavtalen får NTNU blant annet:

Tilgang til praktiske og reelle problemstillinger, i tillegg til direkte kontakt med industri og leverandører.

Tilgang til forskningsrelevante data fra Ocean Farm 1 og fremtidige Smart Fish Farm (SFF), og nye versjoner av Ocean Farm 1 konseptet.

Avtalen åpner også for opprettelse av ph.d.-stillinger, post docs (rekrutteringsstillinger), professorater/gaveprofessorater og delte og kombinerte stillinger ved NTNU og SalMar Ocean AS.

Studentoppgaver i samarbeid med SalMar Ocean AS

Samarbeidet vil bli konkretisert i flere enkeltprosjekter som vil finansieres enten av SalMar Ocean AS, eller via søkte penger fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering, EU-systemet eller andre aktuelle aktører.