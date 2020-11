Foreslår millioner over statsbudsjettet til Blått kompetansesenter

Havbruk

Fremskrittspartiets stortingsgruppe foreslår å bevilge 5 millioner til Blått Kompetansesenter på Frøya. Det forteller stortingspolitiker Sivert Bjørnstad til lokalavisa Hitra-Frøya. I dagens gruppemøte har partiet banket gjennom hva de vil stille som krav i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene. Partiets alternative statsbudsjett for 2021 legges fram førstkommende mandag.

Her kommer FrP til å foreslå at det bevilges fem millioner kroner til Blått Kompetansesenter på Frøya. Også kompetansesentrene på Austevoll og Senja skal få fem millioner kroner, dersom Fremskrittspartiet får viljen sin.

- Blått Kompetansesenter på Frøya har i sin relativt korte levetid vist seg som et svært nyttig senter for å koble akademia, utdanning, forvaltning og blå næring. Det er havet vi skal leve av i tiårene fremover, derfor er dette et veldig viktig tiltak, sier Bjørnstad. Han peker på at Trøndelag allerede sitter i førersetet når det gjelder marin næring.

- Blått Kompetansesenter har bidratt til å styrke denne posisjonen. Nå gjenstår det å se om regjeringspartiene støtter FrP. Vi forventer selvsagt at regjeringspartiene støtter oss i vårt krav om midler til Blått Kompetansesenter. Dette er en liten, men veldig viktig investering for å skape nye arbeidsplasser, mer vekst og en positiv og aktiv distriktspolitikk, sier Bjørnstad.

Blått kompetansesenter er eid av flere offentlige og private aktører og har som formål å kople aktører innen utdanning, næring og forskning innenenfor det marine området. Blått Kompetansesenter AS sin visjon er tett forankret til ambisjonen om å utvikle verdens beste akvakultur- og fiskeriutdanning, samt Marin Strategi Trøndelag sin visjon om at Trøndelag skal bli verdens ledende og mest bærekraftige havbruksregion og Norges viktigste på enkelte øvrige deler av den marine sektor.

Største aksjonær er Trøndelag Fylkeskommune (35,8%). Blått kompetansesenter er bygget på Sistranda på Frøya.