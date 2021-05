Det blir en «normal» Aqua Nor-messe i august

Havbruk

Styreleder i stiftelsen Nor-Fishing, Kjell Ingebrigtsen, sier at på bakgrunn av regjeringens plan for gjennomåpning, nye retningslinjer og smittesituasjonen generelt, valgte styret å gå for en fysisk messe i tillegg til det allerede planlagte digitale messetilbudet. Det blir altså gjennomført en «hybrid» messe til høsten med både et fysisk og digitalt opplegg, skriver Intrafish.