Bildegalleri: Slik jobbet pionerene

Havbruk

Bernt Fjeldvær er formidler ved Kystmuseet i Trøndelag. Han har ansvaret for innsamling og konservering av bilder fra havbruksnæringen. Museet har fått inn rundt 10.000 bilder i samlingen – og de ønsker flere.– Det er for å ta vare på historien, først og fremst. Det er mange som sier at oppdrettsnæringa er Norges nest størst næring. Det er bare olje som er større. Og det har vært en rivende utvikling de siste 50 årene. I et historisk perspektiv er ikke 50 år så lenge, men i denne sammenhengen har det skjedd en enorm utvikling. Det er verdt å ta vare på, sier Fjeldvær til IntraFish.