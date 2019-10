Serveringstabbe gjorde at Marie i all hast måtte forlate kongens bord

1999

I forbindelse med 100-årsmarkeringen av Titranulykka, kom kong Harald på besøk for å kaste glans over markeringa i 1999. Kongen ankom først Frøyatorget hvor frøyværingene fikk anledning til å hilsen på den kongelige før han tok turen til Titran for å overvære Titranspelet. Men det mest spesielle under kongebesøket, skjedde under middagen.