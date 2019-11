Fryktet alvorlige konsekvenser av utslitt utstyr

1999

Lua trekkes nedover ørene. Skoleranselen blir blaut av regnet. Sørvesten følger veitraseen og sliter i den spede jenta. I bekmørket oppdager ikke bilføreren henne før det er for seint. Ei vindkule tar tak i ranselen og kaster seksåringen et skritt for langt ut i den mørklagte veibanen.