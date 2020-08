Tilskudd lokket 42 familier til kommunen

HF i gamle dager

Da Frøya kommune høsten 1998 vedtok sitt boligtilskudd vakte dette nasjonal oppsikt.



Hele 42 familier slo til på tilbudet fra kommunen om et tilskudd på 50.000 kroner dersom de etablerte seg i kommunen.

Line Bremvåg og Kyrre Pettersen bygde seg hus på Uttian, og nøt godt av kommunens tilskudd. Kyrre trivdes godt i det nybygde huset på sørsida av Uttian med utsikt til sjøen fra flere kanter.

De mente likevel at den viktigste enkeltårsaken uansett ble at Frøya tilbyr arbeidsplasser

- Boligtilskuddet var nok ei lita gulrot, men andre forhold var minst like avgjørende for at vi kom flyttende. Om jeg hadde fått all verdens tilskudd, ville ikke det lokket meg til for eksempel å kjøpe blokkleilighet i Trondheim, sa Marit Logan som kom flyttende til Frøya med mann og barn.