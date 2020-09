Bød biskopen på staselig skyss til 100-årsjubileet 

HF i gamle dager

Utstyrt med innsamlingsbøs­ser og malerkoster hadde innbygger­ne på Fjellværøy og Uvøy bidratt godt foran 100-årsjubileet for Nordbotn kirke høsten 2000. Et flott jubileums­ skriv med bilder og fortellinger fra det som en gang var, ble også lagt fram på fødselsdagen for kirka.