HF i gamle dager

Ungdommene viste en svært positiv holdning til Frøya som framtidig bo- og arbeidssted. I en undersøkelse lokalavisa Hitra-Frøya gjorde i 2000, svarte over 73 prosent at de tror utdanninga de tar vil gi dem jobb på Frøya. Nesten 40 prosent så det som sannsynlig at de var etablert på Frøya om ti år.