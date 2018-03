Senteret har hatt 5000 besøkende

Hitra

I januar ble det stiftet en ny forening som skal ivareta den videre drift av Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter i Fillan. Nye vedtekter ble vedtatt, og interesserte har i tiden fra januar skrevet seg som medlemmer. Pr. i dag har Misjonshusforeningen 45 medlemmer.

Styret

På årsmøtet for Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter ble det valgt nytt styre. Det nye styret består av Nils Vang, Perly Helsø, Edel Myhren, Asbjørn Simonsen og Leif Bakeng.

Første varamedlem er Hege Terese Myhren, og andre varamedlem er Inger Johanne Roald

Nils Vang ble valgt til leder. Han etterfølger Leif Bakeng og Ann- Bjørg Strøm som tidligere ledere.

Som valgkomite til å foreslå nye styremedlemmer for neste årsmøte, ble valgt: John Strøm, Anne Grethe Bakeng og Svanhild Vang.

Stor aktivitet

I året som har gått har det vært faste møter for bibel og bønn, babysang, barnesang, familiekor, Øysang-koret, søndagsskole, konfirmantsamlinger, en rekke søndagsmøter, misjonsfester og hyggetreff, menighetsrådsmøter og kirkelige arrangement, et Alpha-kurs, sangstevner og besøk av mange sang- og talekrefter gjennom hele året. Også i år ble åpent hus på juleaften svært godt mottatt.

Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter har hvert år vist at det fyller et viktig behov. Det er vanligvis utleie daglig, og enkelte dager flere parallelle arrangementer. Alle typer lag og organisasjoner, kommune, fylke og stat, ulike private arrangement, minnesamvær, kurser, utstillinger, stevner ol. benytter seg av sentret.

- En forsiktig beregning viser at ca. 5000 mennesker har senteret stedet dette året, oppsummerer styret.

Økonomi

Med stor aktivitet følger også god økonomi. Årsmeldingen viser at all frivillig og gratis innsats gir så mye inntjening at penger kan brukes på arbeid som sentret er beregnet for.

All drift er basert på frivillighet – på alle områder – unntatt de nødvendige profesjonelle tjenester som kjøpes fra Hitra regnskapsbyrå.

Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter støtter fortsatt diakonstillingen med et ganske stort beløp. Den videre forvalting av økonomien er tillagt styret.

Hitra Frivilligsentral

Daglig leder ved Hitra Frivilligsentral, Eldbjørg Broholm, orienterte om sin virksomhet.

Årsmeldingen vitner om stort engasjement, stort aktivitetsnivå, gode planer framover, grei økonomi, og ikke minst glede og gode opplevelser gjennom det frivillige arbeidet.

Det er om lag 60 personer involvert i frivillighetsarbeidet.

Årsmøtet sa seg svært tilfredse – og litt solte – over dette gode arbeidet.