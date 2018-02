Gratis bruk av idrettshaller

New Articles

Det går mot at barneidretten på Frøya vil få trene gratis i de kommunalt eide idrettsanleggene. Kommunestyret ga før jul en bestilling på å utrede hvor mye dette vil koste kommunen i tapte inntekter, og hvilke kriterier som skal gjelde.

I neste uke kommer saken tilbake til formannskap og kommunestyret, og hvis de går for det som ligger på bordet, vil det fra skolestart til høsten tilbys gratis halleie i Frøyahallen og basishallen. Dette skal gjelde for aktiviteter for barn og ungdom inntil 19 år. Ordningen skal gjelde treninger for lag tilsluttet Frøya idrettsråd, og gjelder ikke andre arrangementer/cuper og lignende.

Frøya kommune har i dag en årlig inntekt på ca 250.000 kroner på utleie av hallene til de lagene som driver med barneidrett. Det legges inn som en forutsetning at de lagene som organiserer idretten, reduserer treningsavgiftene til sine aktive unge.

Den nye Frøya Storhall vil ikke inngå i en slik ordning, da den er organisert som et eget aksjeselskap som kommunen ikke kan bestemme over på samme vis som de øvrige kommunale anleggene.