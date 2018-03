New Articles

Under ordførerens orientering i siste kommunestyre på Frøya tok Robert Kløven (V) ordet. Kløven er lærer ved Guri Kunna videregående.

Han viste til behandlingen av romprogram for Morgendagens omsorg, der det politiske flertallet hadde valgt å forholde seg til fagfolkenes råd om at det bare skal bygges enkeltrom. Han trakk dette til krangelen i etterkant av omorganiseringen av studiespesialisering ved Guri Kunna Videregående.

"Er det slik at uttalelser fra fagfolk blir vektlagt alt etter hva det skal brukes til? Er det slik at fagfolks uttalelser i f.eks Morgendagens omsorg blir vektlagt, mens fagfolks konklusjoner i saken om studiespesialisering ved Guri Kunna ikke skal vektlegges i hele tatt, da det ikke passer enkelte i det politiske miljøet på Frøya, spurte Kløven, og la til:

- Nå må skoleledelsen få fred til å utføre sin jobb.

Kristin Reppe Storø (Ap) var den som svarte:

- Alle fagpersoner ved Guri Kunna er ikke enige i at endringene ved skolested Frøya er til beste for videre utvikling av skolen. Og jeg ber deg reflektere over følgende: "Hvorfor er det slik at Hitra er veldig godt fornøyd med endringen, mens vi på Frøya er veldig misfornøyd..."