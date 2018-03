Satser på flytekai til anløp på Bogøya

New Articles

Bogøy kai skal utbedres, etter at det i juli i fjor ble oppdaget at det gamle kaifundamentet holder på å falle sammen under det nyere asfaltdekket.

Det har nå vært anbudsrunde på reparasjonsarbeidet. Sea-Servica As er innstilt på å få jobben, og det er beregnet at prosjektet vil få en totalsum på i overkant av 4.4 millioner kroner. Trøndelag fylkeskommune vil bidra med 2,2 millioner.

Byggetiden er beregnet til 11 uker, og for å kunne anløpe Bogøya i byggeperioden, har ATB stilt krav om ei tilleggskai.

Trondheim havn har ei flytekai ledig, som Frøya kommune kan kjøpe eller leie. Denne er tenkt plassert ved nordenden av den faste kaia.

Nå ønsker ATB at ei slik flytekai kan bli en permanent løsning for båtanløpene.

Dette kom fram under rådmannens orientering til Frøya kommunestyre forrige uke.