Boligområde skal behandles på nytt

Som lokalavisa har fortalt tidligere, mener Nordskag og Kverva velforening at saken om Holahauan boligfelt må tas opp til ny politisk behandling.

De mener kommunestyrets vedtak om at det må selges fem tomter i boligområdet før infrastrukturen bygges ut, blokkerer at det skjer noe med boligfeltet.

I dagens kommunestyre tok ordfører Berit Flåmo opp henvendelsen fra velforeninga, og spurte kommunestyret til råds om hva som skal gjøres. Kun kommunestyret kan oppheve ett kommunestyrevedtak.

Rådet hun fikk var at saken kommer opp på nytt med ny saksbehandling.

Varaordfører Pål Terje Bekken (Ap) var den som forsvarte bakgrunnen for vedtaket, men også han mente at det hadde en uheldig formulering i kravet om at fem tomter må være solgt.

Arvid Hammernes (V) pekte på at det muligens var en "umulig" vedtak de hadde gjort. Han viste til plan- og bygningsloven, og mente at kommunen faktisk ikke kan fradele og selge tomter, uten at vann og kloakk er på plass.