- Kanonbra! Jeg tror dette må bli den beste Frøyafestivalen noensinne

Det var et stappfullt telt som lot seg begeistre over humortrioen Sigmund Kveli, Arnt Egil Rånes og Harald Morten Bremseth under fredagens Frøyafestival.

I kjent stil spiller de på bygdekulturen og dens særegenheter, originale og vittige karakterer, og fremfører en rekke kjente hits. Ikke rart Kveli, Rånes og Bremseth sine revy show "Bygd for fart", "Hipp Hipp Hipp" og "Det e itj størrelsa det kjæm an på" har gått sin seiersgang på trønderske scener de senere år.

De ble også godt mottatt i øyriket – med latterbrøl, applaus og stående jubel på Siholmen. Det virker som et sjakktrekk av Frøyafestivalen å dra inn humorinnslag i festivalprogrammet sitt. Det er gjengen lokalavisa prater med etter showet enige i.

- Ottar sier han er like gal ennå

- Dette var kanonbra! Humorinnslag gjør seg i kombinasjon med musikk og det har vi savnet under tidligere Frøyafestivaler, slår Ken Schønningsen, Analine Francisco, Anna Johannesson, Olav Smalø, Inger Lise Espnes, Anders Espnes, Fredrik Johannesson og Svein Olav Smalø fast.

De synes derimot at det la en liten demper på stemningen at pubikum drev og snakket underveis i forestillingen.

- Folk må respektere innslagene, det var summing hele tiden. En ting er når det spilles musikk, men det merkes enda bedre når det foregår dialog på scenen. Matområdet ligger dessuten vegg-i-vegg, så det er mulig at en del av summingen kommer derfra, sier gjengen.

Ellers forteller gjengen at Kveli, Rånes og Bremseth var helt etter deres smak.

- Jeg snakka forresten med odelsgutten Ottar tidligere i dag, og han kunne fortelle at han er like gal ennå. Det lover godt for forestillingen hans i morgen kveld. Jeg tror dette må den bli den beste Frøyafestivalen noensinne, sier Anders Espnes.