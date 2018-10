Sist gang ble det to fulle hus - nå settes det opp ekstraforestilling

New Articles

Lørdag 24. november kommer Kristian Valen til Frøya kulturhus med sitt nye show Åsted Valen. Det er kun få billetter igjen til den første forestillingen som ble annonsert (klokka 21.00) og nå er det klart at det blir en ekstraforestilling samme kveld (klokka 19.00).

Det har gått 15 år siden Kristian Valen - en av landets mest kjente komikere fikk sitt nasjonale gjennombrudd. Nå er han igjen aktuell med nytt show, det første han har sluppet siden ”Fra Hillevåg til Hollywood” hadde premiere i 2012. Da Valen gjestet Frøya for tre år siden resulterte det i to fulle hus, opplyser Frøya kulturhus.

I Åsted Valen blir det et gledelig gjensyn med noen av Valens mest populære karakterer og det blir som vanlig parodier på TV-program, artister og kjendiser fra inn- og utland i kjent Valen- stil.

"Han har også fått med seg at TV2 har et program som heter "Åsted Norge" og at Gutta på tur er tilbake på skjermen. Her blir det parodier når Valen inviterer gjester/kjendiser som overhodet ikke passer inn som gjester når han tolker disse TV-suksessene”, skriver Frøya kulturhus i HFkalenderen.no.