Hitra Vektløfterklubb arrangerte 5. juledag sitt tradisjonelle julestevne .



Det ble et veldig bra stevne med 11 deltagere. Mange utøvere satte også nye personlige rekorder, noe som lover godt for flere viktige konkurranser utover vinteren.

Veteranløftere

Veldig gledelig og moro med dette mesterskapet var at tre ”gamle” Hitra-løftere som alle til daglig er trenere til dagens utøvere deltok på dette stevnet.

To av dem, Tore Mellemsæther og Roar Letnes løfter begge i ”Masters” ( veteranklassen) og Kristian Ulvan som nå er senior deltok også.

Kristian konkurrerte siste gang som junior i 2012 men viste at han fortsatt hevder seg blant de beste i klubben. Det er første gangen på veldig mange år at det deltok løftere fra Hitra Vektløfterklubb i veteranklassen.

Jentene

I jenteklassen var det som vanlig to utøvere. Etter at det ble innført nye vektklasser i november løfter nå Ronja Lenvik i 49-kg klassen og Åse Johanne Berge i 55 kg-klassen.

Åse Johanne endte opp med 48 kg (4 kg i ny pers) i rykk og 61 kg (1 kg i ny pers) i støt. Et nytt sterkt resultat for Åse.



Ronja i 49 kg klassen fikk 50 kg i rykk og 55 i støt, 2 kg ny personlig rekord i rykk og er allerede kvalifisert til NM Senior.

Ronja fikk også ”bestemanns” premien for jenter i dette mesterskapet.

Ungdom menn

I klassen ungdom menn var det fire utøvere.

Det startet med Kristian Antonsen som tangerte sin rekorder i rykk og støt.

Rasmus Aune som var den yngste utøveren endte opp med 38 kg i rykk og 55 i støt, dette var 1 kg ny pers i rykk og 3 kg ny pers i støt.

Mikal Akset fikk 85 kg i rykk og 100 kg i støt, hele 5 kg ny personlig rekord i rykk.

Remy Aune som også fikk bestemannspremien i denne klassen endte opp med 85 kg i rykk og 108 kg i støt. 3 kg i ny pers i både rykk og støt, hele 243 poeng og årsbeste for Remy.

Remy fikk også en pris for årets miljøskaper . Årets miljøskaper gis til den som særlig i treningssammenheng, bryr seg ekstra om de rundt seg og opptrer positivt i forhold til klubben.

Seniorene

Seniorklassen besto av tre utøvere.

Runar Klungervik som har hatt litt variabel formkurve i det siste gjorde sitt beste stevne på lenge. Han endte opp med 100 kg i rykk og 120 kg i støt. Dette er absolutt årsbeste for Runar og begge resultatene er det beste han har gjort på 2 år. Dette holdt til 282 poeng.

Kristian Ulvan som også er trener og ikke har konkurrert på 6 år, presterte gode 97 i rykk og 125 kg i rykk. Dette beviser at han fortsatt har formen inne og konkurrerer blant de beste i klubben.

Seniorklassen ble ikke uventet vunnet av Ole Magnus Strand som gjorde 105 i rykk og 140 i støt, dette holdt til 292 poeng og bestemannspremie i klassen for seniorer.