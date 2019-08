New Articles

Georg Goggen Skatvold holder på å restaurere faren sin butikk på Bogøya. Han planlegger å gjenskape den slik den var og håper å kunne åpne den til neste sommer.

Foreløpig har han fjernet alle varene og lagt de ned i esker.

- Det var mange fine minner fra liver med min far. Jeg kjenner igjen håndskriften hans. Alt har liksom sin egen lille historie.

Når alt var stuet ned i esker rev han ned alle reolene.Eikeplatene, Taiwam panelet ble også fjernet. Da dukket den originale perlestaffen med sin grønnfarge opp som viste hvor hyller, skuffer og skap opprinnelig hadde vært.

- Det var utfordrende å fjerne det gamle gulvbelegget da det var limt og spikret, men da jeg fikk fjernet det så jeg konturene av hvor de gamle diskene hadde stått.

Plutselig så han glimt av hvordan butikken opprinnelg var i 1934. I taket så han røret hvor den gamle etasjeovnen hadde kommet ned.

- Min far pleide å si at det var en oderne butikk i 1934. Jeg husker godt hvordan det var. Jeg var jo med å håndmalte kaffe, målte op el fra en stor skuff, skar opp spekepølse, la svisker og rosiner i små grå papirposer, men damebind fikk jeg aldri røre.

- Dette ble min lille verden. Her kunne jeg kjenne lukten av krydder fra Østen og fra tobakk, lær, tøy, voksduker og ikke minst søt sjokolade.

Han forteller at det har vært mye arbeid å skulle få butikken tilbake til sin opprinnelige stand.

- Det har vært en følsom prosess, men det beste er alle de gode minnene som dukker opp. Jeg gleder meg til skap og disker er på plass og jeg kan ta imot kundene med mens jeg har på meg min fars lagerfrakk. Jeg skal prøve å spre litt glede og klærlighet bak disken.

Det var HVEM som startet butikken i 1880. I 1934 tok faren min over den og i 1960 ble jeg født.

- Det har vært spesielt å få være så nær kundene. Det har vært en drøm lenge å skulle restaurere butikken til slik den en gang var. Faren min bygget den om til en moderne butikk. Vi solgte sko, underbukser, voksduker.

Faren la ned butikken i 2009 da han ble syk og døde fire år senere.

- Jeg synes det kan være fint å ha en butikk her ved siden av pubben. Jeg skal også fikse den utvendig slik at det ser fint ut både inne og ute.

Foreløpig er han usikker på nøyaktig hva han kommer til å selge, men forteller at det blir sommerting som båteiere kan ha bruk for og en del lokal mat. Siden han bor i Trondheim og har fulltidsjobb der ser han for seg at det kommer til å ta tid å få butikken i stand og den kommer bare til å ha åpent om sommeren når han har fri fra den andre jobben som HVA.

- Det blir det første du møter på kaien. Da kan de dra innom denne butikken før de drar til puben som broren min driver.

Han har bedt om støtte fra næringslivet på Frøya til å restaurere butikken.

- Det koster mye penger å gjøre dette så jeg håper det er noen som vil være med å støtte prosjektet.

Arbeidet startet i sommer, men nøyaktig når han er ferdig er han usikker på.

- Jeg har jo hatt lyst til dette i flere år, men det var da jeg fikk en dame som pushet meg til å starte at jeg først gjorde det. Jeg håper jeg blir ferdig raskest mulig, men jeg har ikke lyst til å sette en dato for når det skal stå klart siden jeg må gjøre arbeidet i helgene når jeg har fri. Kanskje neste sommer eller året eter det. Jeg har tenkt å kose meg med dette arbeidet og vil at det skal bli gjort ordentlig.