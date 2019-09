Brannstasjonene åpner dørene

New Articles

350 stasjoner over hele landet har åpent på lørdag fra kl. 11 til 14. Da blir det familieaktiviteter der barn og voksne får gode råd om brannsikkerhet.

- Åpen brannstasjon gir oss en unik mulighet til å formidle brannforebyggende budskaper til publikum i en tid på året da antall boligbranner ofte er økende. Om høsten trekker vi mer innendørs, og vi slår på belysning og varme, fyrer i peisen og tenner levende lys, sier Johan Pettersen i Frøya brann & redning i en pressemelding.

- Barnefamilier er ikke forberedt

Ifølge tall fra undersøkelsen Kantar har utført for Norsk brannvernforening, forsikringsselskapet IF og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser at dette er viktige grep for å redusere alvorlige branner.

Tallene viser at hver femte familie ikke har tenkt gjennom hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne i egen bolig. Kun en av åtte barnefamilier har hatt brannøvelse hjemme og en av fire har avtalt møteplass.

- Vi oppfordrer alle til å gjennomføre en brannøvelse hjemme. For barnefamilier er det spesielt viktig at de voksne har en avklart rollefordeling i tilfelle brann, slik at en unngår misforståelser i en kritisk situasjon der en kanskje ikke klarer å tenke klart. Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, og så står den man leter etter trygt et annet sted ute, sier Pettersen.

- Skremmende lesning

- Det er skremmende at så mange barnefamilier ikke har tenkt gjennom hva de gjør om det begynner å brenne om natten. Begynner det å brenne, er du og familien veldig overlatt til dere selv i de første livsviktige sekundene og minuttene. Da er det ikke tid til å lure på hva man skal gjøre. Det er bare ved å ha brannøvelse hjemme dette kan trenes på, sier Anders Rørvik Ellingbø. Han er branningeniør og leder for skadeforebyggende avdeling i forsikringsselskapet If.

Et synlig og lett tilgjengelig brannslokkeapparat er viktig med tanke på brann om natten.

- Sekundene teller om det begynner å brenne, så plassering av brannslokkeapparatet kan være avgjørende om det oppstår et branntilløp. Om natten når det er mørkt er det spesielt viktig at det er raskt og enkelt å finne apparatet. Du skal vite hvor det står, og ikke behøve å lete etter det, sier administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp.