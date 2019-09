Lokaloppgjør mellom golfklubbene

New Articles

Hitra Golfklubb og Frøya Golf Club møttes til dyst i Øycupen 2019, på Hitra golfbane.

Hitterværingene viste seg å svinge golfkølla med større presisjon enn Frøyværingene denne gangen, og vant med 11-5. Begge øyene stilte med åtte spillere hver.

Cupen startet lørdag med såkalt Foursome, der to og to spilte i lag, med annethvert utslag og annethvert slag på ballen. Andre runde lørdag var Fourball, der alle spilte på lag, men med hver sin ball. Beste poengsum gjaldt for laget.

Cupen ble avsluttet søndag med individuelt spill og matchkamper.