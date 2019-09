Det var lys ei kort stund - men nå er dette strekket mørklagt igjen

New Articles

I forrige uke meldte lokalavisa at gatelysene fra rundkjøringa på Jøsnøya og videre langs fv. 714 på Sandstad var tilbake - men nå har veistrekket blitt mørklagt igjen.

- Lysene virker ei stund, men så ramler de ut igjen og dette skyldes en jordfeil. Det som har skjedd er at lysene har blitt slått på igjen ved en feiltakelse før feilen var rettet. Kristian Vedø i Elektro-team opplyser at de må grave ned på kabelnivå for å fikse problemet. På tirsdag koblet de inn den friske delen av anlegget og resten skal etter planen feilsøkes mandag 30.september og tirsdag 1.oktober. Vi håper at problemet skal være løst og at det blir lys på dette veistrekket igjen i løpet av neste uke, sier Anne Grete Skevik i Statens vegvesen, veiavdeling Trøndelag.