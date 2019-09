- Vi er blant topp tre av 248 ungdomsskoler i hele landet og det er helt rått!

New Articles

Torsdag var det ildsjelsamling på Hell for de som jobber for et tryggere og varmere samfunn gjennom ungdomsorganisasjonen MOT.

Frøya ungdomsskole (tidligere Sistranda skole) ble der utropt som en av de tre nominerte til prisen Årets MOT-partner ungdomsskole for skoleåret 2018/2019.