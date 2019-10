- Man bør tenke seg om et par ganger før man slår til såpass hardt

New Articles

Dag Willmann har gått ut med kraftig kritikk av rådmann Laila Hjertø Eide, etter at Fylkesmannen har opphevet teknisk komites godkjenning av byggeprosjektet på Kjerkneset i Fillan. Der er søkt om å bygge 30 leiligheter fordelt på sju rekkehus. Teknisk komite må nå behandle saken på nytt, og begrunne bedre hvorfor de mener de kan godkjenne byggeprosjektet, mot rådmannens innstilling på å avslå prosjektet. Willmann mener Rådmannens negative innstilling til saken har smittet over på Fylkesmannen, og at de har samarbeidet om å stoppe dette og andre byggeprosjekter i Fillan.