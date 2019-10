Ny runde med LAN

New Articles

I høstferien er det duket for en ny runde FrøyaLAN i Frøya kultur- og kompetansesenter. FrøyaLAN er et dataparty skapt av ungdom for ungdom. Arrangementet gir rom for det meste innen digital kultur. Det består av samlinger som varer døgnet rundt, samt konkurranser og andre små begivenheter.

Nå i høst arrangeres FrøyaLAN onsdag 9. oktober, torsdag 10. oktober og fredag 11. oktober.

Nysgjerrig på hva som foregår på lan? FrøyaLAN overtok lokalavisas Instagram-konto: hitrafroya i et døgn da de arrangerte lan tidligere i år. Se alle bildene og videoene på vår Instagram under høydepunktet "takeover".