Var helt ute - men nå skal Hammerstad lede helse

I forkant av det konstituerende kommunestyremøtet i nye Hitra kommune, fortalte lokalavisa om hvordan Senterpartiet var satt på sidelinja. De borgerlige partiene ville levere et forslag hvor Sp ikke var medregnet, slik at PP, Høyre og Frp fikk de tre formannskapsplassene som var igjen etter at posisjonsgruppen hadde fått sine fire.