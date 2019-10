Foreslått skjenke-regel kan gjøre at Frøyafestivalen legger ned

New Articles

Rådmannen i Frøya har foreslått at det skal innføres en ny regel i det som er retningslinjene for arbeid etter alkoholloven. Regelen gjelder arrangementer der det forventes mer enn 500 publikummere, og som har åpen aldersgrense. For å få ambulerende skjenkebevilling må arrangør ha eget skjenkeområde med 18-års aldersgrense og egen adgangskontroll.