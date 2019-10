NVE er godt fornøyd med arbeidet i vindkraftverket

New Articles

NVE varslet i september at de ville komme på tilsyn i Frøya vindkraftverk.

Under tilsynet den 25. september deltok Trønderenergi, Frøya kommune, Fylkesmannen i Trøndelag,Søbstad og Multiconsult. Aksjonsgruppen «Nei til vindkraftverk på Frøya», hadde også spurt om å få være med, men NVE skrev i et svar til aksjonslederen at det ikke var rom for at de kunne være med. NVE møtte i stedet aksjonsgruppen i et eget møte på rådhuset, i forkant av tilsynet.

Ifølge NVE er tilsynet nødvendig for å kontrollere om vindkraftverket bygges etter tillatelsene som er gitt.

«Hensikten med tilsynet var å få en gjennomgang av prosjektet med fokus på tidlig anleggsfase, arealbruk, tilpasning av terreng og rutiner. Samt kontrollere at anlegget bygges i henhold til konsesjon, godkjent detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og øvrige godkjenninger», skriver NVE i rapporten fra tilsynet.

1.500 meter anleggsvei, av til sammen 10 km vei som skal bygges, var ferdig da NVE var på tilsyn.

«Arbeidene med etablering av Frøya vindkraftverk er godt i gang. NVE er generelt godt fornøyd med de arbeidene som er utført så langt. Etter NVEs vurdering har TrønderEnergi Vind i en krevende oppstartsfase klart å få til gode landskapstilpasninger av inngrepene, samt etablere rutiner og prosedyrer som sikrer ivaretagelse og kontroll med landskap og miljø. NVE vil særlig trekke frem det arbeidet som gjøres for å ha kontroll ved sprenging, ivaretagelse av vann/vassdrag og bevisstheten rundt håndteringen av ulike massefraksjoner», skriver NVE blant annet i sin oppsummering av tilsynet.

«Tilsynet avdekket ingen avvik fra konsesjon, detaljplan/MTA eller etterfølgende godkjenninger. NVE minner om at tilsynet kun er en stikkprøve av utvalg lokasjoner og tema. NVEs kommentarer til problemstillinger på enkeltlokasjoner, skal overføres til andre områder i anlegget med tilsvarende utfordringer. Det er innledningsvis i denne rapporten listet opp en rekke oppfølgingspunkter som NVE forventer at konsesjonær, og entreprenør, tar med seg i det videre arbeidet», avslutter de sin oppsummering med.

NVE ber Trønderenergi(konsesjonær) om å følge opp følgende punkter for det videre arbeidet:

• Konsesjonær skal fortsette å ha fokus på landskapstilpasninger av veier, kranoppstillingsplasser og andre inngrep slik at arealinngrepet begrenses. Det skal ved istandsetting etableres naturlige overganger til omkringliggende terreng.

• Oppfølging av at areal- og inngrepsgrensene overholdes er et kontinuerlig arbeid som konsesjonær må ha fokus på.

• Konsesjonæren må ha fokus på sprengning, og rutinene for å hindre sprengstein på avveie. Bart fjell skal ved istandsetting kostes fri for sprengstein.

• Konsesjonær må sørge for at stikkrenner/kulverter blir lagt i riktige områder og på en slik måte at de sikrer avledning og ikke demmer opp. Stikkrenner/kulverter skal plasseres slik at det ikke etableres nye vandringshinder for fisk og/eller andre ferskvannsorganismer.

• Konsesjonæren må ha fokus på å mellomlagre de ulike massefraksjonene adskilt. Særlig er det viktig å påse at vekst-/torvmasser mellomlagres slik at man unngår sprengstein i disse massene.

• Konsesjonæren må sikre at det etableres prosedyrer og rutiner for å videreformidle krav og føringer i detaljplan/MTA til entreprenør, og at disse brukes.

• For å følge anleggsarbeidet ber NVE om å få tilsendt bilder, om mulig dronebilder/-film.