Rådmannen takket av

Før Berit Flåmo takket for seg som ordfører brukte hun også anledningen til å takke av hun som har vært rådmann i store deler av de åtte åra hun har sittet som ordfører. Svanhild Mosebakken ble ansatt som rådmann i Frøya kommune for seks år siden, men hun har siden juni i fjor vært sykmeldt fra rådmannstillingen. Det er nå klart at hun ikke kommer tilbake i stillingen, og ordføreren hadde invitert henne til Frøya til torsdagens møte.

Flåmo fortalte om en rådmann som hadde jobbet med oppgavene med stor iver, og om det gode samarbeidet de hadde hatt.

Svanhild Mosebakken kvitterte for å takke med samarbeidet, og sa hun hadde trivdes godt å jobbe med kommunestyret og frøyværingene generelt.

- Det har vært artig å jobbe i et lokalsamfunn som har vært på så full fart framover. Det har gått vel fort noen ganger, men jeg har trivdes i jobben, sa Mosebakken, som mottok blomster og gaver fra ordføreren.