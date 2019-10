New Articles

Frøya kommune har nå sendt ut invitasjon til det første infomøtet om opprydding i spredte avløp. Det blir på Nordskag oppvekstsenter 19. november, og gjelder hustander i Måsøvalen og Kverva-området.

Mange husstander på Frøya vil bli pålagt å sanere sine kloakker, og sørge for at de får godkjent avløps-løsning. Nordskag og Sula står først på lista over områder som skal tas.