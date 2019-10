New Articles

I januar i år fortalte Helge Gåsø til lokalavisa om tankene om å utvikle Siholmen på Sistranda som boligområde. Kommunestyret skulle da vurdere endringer på arealplanen som åpner for fire-etasjers blokker i området, og en mulighet for å fylle ut i sjø for å gi større areal til bygging.